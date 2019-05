Geiselnahme in Zürich - drei Tote

Bei einer Gewalttat in der Stadt Zürich hat es Freitagfrüh drei Tote gegeben. Offenbar hatte ein bewaffneter 60-Jähriger Geiseln in einer Wohnung genommen. Später fielen Schüsse. Als die Polizei daraufhin die Wohnung stürmte, fand sie drei schwerst verletzte Personen vor, zwei Frauen und einen Mann. Trotz sofortigen Reanimationsversuchen verstarben laut Polizei alle drei noch an Ort und Stelle.

Die Polizei war bereits gegen 6.00 Uhr mit einem Großaufgebot an den Döltschiweg 55 angerückt. Ein Mann hatte daraufhin Kontakt mit der Polizei, indem er aus dem Fenster zu den Einsatzkräften sprach. Er gab an, zwei Frauen in seiner Gewalt zu haben, und drohte damit, die beiden zu erschießen, wenn sich die Polizei nicht sofort zurückziehe.