Tödlicher Verkehrsunfall in Niederösterreich

Ein 26-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag bei einem Autounfall in seinem Heimatbezirk Gänserndorf gestorben. Der Weinviertler war laut Polizei mit seinem Pkw in Engelhartstetten gegen einen Baum geprallt, der Wagen geriet in Folge in Brand. Vier Feuerwehren rückten aus, um die Flammen zu löschen. Für den Lenker kam jede Hilfe zu spät.

Der Mann war alleine im Auto auf der B49 Richtung Hainburg unterwegs gewesen und aus vorerst unbekannter Ursache zwischen Groißenbrunn und Engelhartstetten auf das Bankett geraten. Nachdem der Pkw gegen eine Pappel am Straßenrand prallte, blieb das an der Front beschädigte Auto quer zur Fahrbahn stehen und begann zu brennen. Bei den Löscharbeiten standen die Feuerwehren Engelhartstetten, Groißenbrunn, Marchegg und Markthof im Einsatz, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.