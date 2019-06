Spanischer Ex-Teamspieler Reyes starb bei Verkehrsunfall

Der frühere spanische Fußball-Nationalspieler Jose Antonio Reyes ist im Alter von 35 Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das gab sein Ex-Club FC Sevilla am Samstag bekannt. Der tödliche Unfall hatte sich laut spanischen Medienangaben am Samstag in der Früh in Reyes‘ Heimatstadt Utrera in der Nähe von Sevilla ereignet.

Reyes wurde 2004 mit Arsenal ungeschlagen englischer Meister, mit Real Madrid holte er 2007 den spanischen Titel. Dazu gewann der Andalusier mit Atletico Madrid (2010 und 2012) sowie dem FC Sevilla (2014 bis 2016) nicht weniger als fünfmal die Europa League. Nach weiteren Stationen bei Espanyol Barcelona, Cordoba und Xinjiang Tianshan in China war der Angreifer zuletzt seit Winter beim Zweitligisten Extremadura engagiert.