Wolffhardt im Kajak EM-Siebente

Wildwasserkanutin Viktoria Wolffhardt hat bei den Europameisterschaften in Pau im Kajak-Einer-Slalom mit sechs Strafsekunden wegen drei Torberührungen Rang sieben belegt. Der Niederösterreicherin fehlten am Samstag 10,64 Sekunden auf Siegerin Amalie Hilgertova aus Tschechien. Silber ging an die Britin Mallory Franklin (+0,19 Sek.). Bronze sicherte sich die Deutsche Jasmin Schornberg (2,57).

Am Sonntag hat Wolffhardt als Titelverteidigerin im Canadier-Einer noch eine weitere Medaillenchance. Im Kajak-Teambewerb hatte sie am Freitag mit Nina Weratschnig und Corinna Kuhnle Bronze geholt. Weratschnig war im Einzel im Halbfinale (17.) ausgeschieden. Ex-Weltmeisterin und Mitfavoritin Kuhnle schied bereits im Vorlauf aus und kam damit in der teaminternen Olympia-Qualifikation, die ansonsten nur noch die WM im September umfasst, bereits in Bedrängnis.

Zum Abschluss der Titelkämpfe am Sonntag ist neben Wolffhardt im Canadier-Halbfinale auch noch Nadine Weratschnig im Einsatz. Im Kajak-Einer der Herren sind noch Felix Oschmautz und Mario Leitner im Rennen.

Wollfhardt nahm im Finale viel Risiko, blieb aber unbelohnt. „Ich habe mich sehr auf den Lauf gefreut und mir vorgenommen, mehr zu riskieren. Nach der ersten Torberührung habe ich versucht alles rauszuholen, denn wenn man Strafsekunden kassiert, gibt es nur noch Vollgas. Leider ist es nicht ganz aufgegangen, aber trotzdem bin ich sehr zufrieden“, sagte Wolffhardt.

Im Kampf um den einzige österreichischen Olympiastartplatz ist Wolffhardt in der Pole Position. Wenn sie bei der WM ins Finale kommt, müssten Corinna Kuhnle bzw. Nina Weratschnig eine Medaille gewinnen, um die Niederösterreicherin noch abzufangen. Umgekehrt würde der alleinige Finaleinzug von Wolffhardt, Kuhnle oder Weratschnig für die betreffende Finalistin den Olympiaplatz bedeuten. Kommt keine Österreicherin ins WM-Finale, wäre Wolffhardt für Tokio 2020 qualifiziert.