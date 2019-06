Thiem kämpfte sich in elftes Major-Achtelfinale

Dominic Thiem ist am Samstag in Paris zum vierten Mal en suite ins Achtelfinale der French Open eingezogen. Der 25-jährige Tennis-Star eliminierte den Uruguayer Pablo Cuevas wieder mit einiger Mühe, aber letztlich nach 2:36 Stunden noch in vier Sätzen mit 6:3,4:6,6:2,7:5. Thiem stellte im Head-to-Head mit dem 33-jährigen Weltranglisten-47. auf 4:2.

Thiem steht damit in seinem 22. Grand-Slam-Turnier zum 11. Mal in der Runde der letzten 16. In dieser trifft der Weltranglisten-Vierte am Montag auf den als Nummer 14 gesetzten Franzosen Gael Monfils. Gegen den charismatischen Monfils hat er alle vier bisher gespielten Matches gewonnen.

In der zweiten Rundes des Doppelbewerbs ist für Tennisprofi Jürgen Melzer indes am Samstag Endstation gewesen. Der Niederösterreicher unterlag mit seinem französischen Partner Nicolas Mahut dem Duo Kevin Krawietz/Andreas Mies 4:6,4:6. Damit kommt es auch nicht zum Aufeinandertreffen mit Oliver Marach, der mit dem Kroaten Mate Pavic nun auf die Deutschen wartet.

Im Mixed gewann Marach mit Chan Hao-Ching aus Taiwan die Auftaktpartie gegen Jessica Moore/Jeevan Nedunchezhiyan (AUS/IND) 5:7,6:4,10:5 und bekommt es im Achtelfinale mit Maria Jose Martinez Sanchez/Neal Skupski (ESP/GBR) zu tun.