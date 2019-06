Niederlagen für ÖVV-Nationalteams - Herren um Finalticket

Österreichs Volleyball-Nationalteams haben am Samstag jeweils Dreisatz-Niederlagen kassiert. Die Damen mussten sich in der Golden League in Varazdin Kroatien mit 0:3 (-21,-19,-21) geschlagen geben, die Herren kehrten in der Silver League aus Loutraki ebenso mit einem 0:3 (-25,-21,-13) gegen Griechenland zurück.

Die Damen machten damit in der dritten Partie erstmals keinen Punkt, Cheftrainerin Svetlana Ilic kündigte eine Analyse der Fehler an. „Die Spielerinnen haben einen müden Eindruck gemacht. Im ersten Satz waren wir noch dran, haben aber in den entscheidenden Momenten Eigenfehler begangen. Positiv sehe ich einige Wechsel, die frischen Wind gebracht haben. Um ein Team wie Kroatien schlagen zu können, braucht es aber mehr, muss alles zusammenpassen. Das war heute nicht der Fall.“

Die Herren mussten mit der Niederlage ihre Führung in Gruppe A abgeben, sind aber punktgleich mit Griechenland noch im Rennen um ein Finalticket. Die Vorbereitungen auf die Partie war beeinflusst, weil man am Tag zuvor nach dem Training drei Stunden im Staus steckte, erst nach Mitternacht zurück ins Hotel kam und das Abendessen bereits kalt war. Samstagfrüh seien einige seiner Spieler gesundheitlich angeschlagen gewesen, berichtete Teamchef Michael Warm, der dies nicht als Ausrede hernahm. „Verteidigt haben wir gut, aber Annahme und Angriff waren nicht in Ordnung. Jetzt müssen wir schauen, dass alle wieder schnell gesund und fit werden.“

Weiter geht es am 9. Juni im Multiversum Schwechat, die Damen bekommen es mit Frankreich zu tun (17.55 Uhr), die Herren mit Bosnien Herzegowina (20.25).