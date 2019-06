Bundespräsident Van der Bellen gelobt Übergangsregierung an

Bundespräsident Alexander Van der Bellen gelobt am Montag die neue Übergangsregierung an. Die Angelobung findet um 11.00 Uhr in der Präsidentschaftskanzlei statt. Das Kabinett der designierten Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein besteht aus zwölf Mitgliedern und ist damit eine der kleinsten Regierungen bisher. Gleichzeitig ist sie die bisher weiblichste Regierung.

Am Sonntagnachmittag gab die Übergangs-Kanzlerin, die bereits am Donnerstag von Bundespräsident Van der Bellen vorgestellt worden war, ihre Liste bekannt. Über allfällige weitere Termine der neuen Regierung nach der Angelobung dürfte die neue Bundeskanzlerin dann erst unmittelbar nach dem Termin in der Hofburg informieren.