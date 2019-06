Djokovic unantastbar und ohne Satzverlust ins Viertelfinale

Novak Djokovic hat seine Anwartschaft, nach den Triumphen in Wimbledon, bei den US und den Australian Open auch in Roland Garros den Titel zu holen, am Montag einmal mehr untermauert. Der topgesetzte Serbe ließ dem Deutschen Jan-Lennard Struff beim 6:3,6:2,6:2 keine Chance. Djokovic trifft im Viertelfinale entweder auf dessen Landsmann Alexander Zverev (5) oder Fabio Fognini (ITA-9).

Weit mehr Mühe hatte der als Nummer 7 gesetzte Japaner Kei Nishikori gegen den Franzosen Benoit Paire. Nach einer 2:1-Satzführung vom Vortag, als wegen Dunkelheit abgebrochen werden musste, benötigte Nishikori insgesamt 3:55 Stunden zum 6:2,6:7(8),6:2,6:7(8),7:5 und steht in der Runde der letzten acht. In dieser fordert er den elffachen French-Open-Sieger Rafael Nadal (ESP-2).

Bei den Damen haben Vorjahressiegerin Simona Halep, Ashleigh Barty und Madison Keys das Viertelfinale der French Open erreicht. Halep ließ am Montag in der Runde der letzten 16 der Polin Iga Swiatek mit 6:1,6:0 keinerlei Chance. Die als Nummer acht gesetzte Australierin Barty gewann gegen Sofia Kenin (USA) 6:3,3:6,6:0. Deren Landsfrau Keys besiegte Katerina Siniakova (CZE) 6:2,6:4.

Barty trifft im Kampf um den Einzug in das Halbfinale nun auf Keys. Die Rumänin Halep bekommt es entweder mit Amanda Anisimova (USA) oder Aliona Bolsova (ESP) zu tun.