Blues glichen im NHL-Finale mit Heimsieg aus

Die Saint Louis Blues haben in der „best of seven“-Finalserie der National Hockey League (NHL) gegen die Boston Bruins den Ausgleich zum 2:2 geschafft. Das Team aus Missouri feierte im vierten Spiel am Montagabend (Ortszeit) einen 4:2-Heimsieg über die favorisierten Bruins. Das nächste Spiel findet am Donnerstag in Boston statt.