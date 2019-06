Fieberhafte Suche nach Wanderern im Kleinwalsertal

Die Suche nach den seit Dienstagnachmittag im Kleinwalsertal (Bez. Bregenz) vermissten beiden Wanderern lief am Mittwochvormittag auf Hochtouren. Sie sind durch ein Schneeloch vermutlich in einen Gebirgsbach gestürzt. Der Einsatz hatte am Dienstag gegen 23.00 Uhr unterbrochen werden müssen und wurde am Mittwoch in den frühen Morgenstunden wieder aufgenommen, teilte die Polizei auf APA-Anfrage mit.

Bei den Vermissten handelt es sich um ein Paar, eine 40-jährige Frau und einen 41-jährigen Mann aus dem Großraum Hannover. Um sie zu finden, arbeiteten die etwa 50 Bergretter und Alpinpolizisten unter anderem mit einer Dampfsonde, zudem wurde ein Schreitbagger angefordert. „Es wird aber noch Stunden dauern, bis er an der Einsatzstelle ist“, hieß es bei der Polizei. Auch eine Hundestaffel sowie Helikopter waren an der Suche beteiligt.

Das Paar unternahm am Dienstag mit einem Begleiter eine Bergtour im Gebiet des Widdersteins (2.533 Meter). In der Nähe der „Neuen Hochalphütte“ geriet die Gruppe in ein großes Schneefeld. Auf der Suche nach dem Verlauf des Wegs glitt die 40-Jährige aus, rutschte mehrere Meter ab und verschwand in einem Schneeloch. Die beiden Männer versuchten der Frau zu Hilfe zu kommen, dabei stürzte der 41-Jährige ebenfalls in das Schneeloch. Der Begleiter, der kein Handy bei sich hatte, machte sich leicht verletzt und im Schockzustand auf den Weg ins Tal, wo er Alarm schlug und die Rettungskette in Gang gesetzt wurde.

Der Rettungseinsatz, an dem auch Canyoning-Taucher teilnehmen, gestaltete sich dabei von allem Anfang an sehr schwierig. Laut Polizei ist die Schneedecke im Bereich des Schneelochs etwa sechs Meter dick. Noch dazu führt der darunter verlaufende Gebirgsbach derzeit sehr viel Wasser.