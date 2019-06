Papst empfängt Putin am 4. Juli

Papst Franziskus empfängt den russischen Präsidenten Wladimir Putin am 4. Juli. Dies berichtete am Donnerstag der interimistische Vatikan-Sprecher, Alessandro Gisotti. Es handelt sich um das dritte Treffen zwischen Franziskus und Putin nach jenen am 25. November 2013 und am 10. Juni 2015.

Unter Papst Franziskus und dem Moskauer Patriarchen Kyrill haben die römisch-katholische und die orthodoxe Kirche, die seit fast 1.000 Jahren getrennt sind, historische Schritte der Annäherung gewagt. Insidern zufolge könnte das Treffen zwischen Franziskus und Putin vielleicht sogar den Weg zu einem Besuch des Papstes in Russland ebnen.