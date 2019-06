Barenboim wird Ehrendirigent der Berliner Philharmoniker

Die Berliner Philharmoniker haben Daniel Barenboim (76) zu ihrem Ehrendirigenten ernannt. Fünfzig Jahre nach seinem Debüt bei den Philharmonikern am 14. Juni 1969 will das Orchester damit ein Zeichen der Verbundenheit setzen. Barenboim sei der Gastdirigent, der dem Orchester am engsten verbunden sei, und der erste Dirigent, dem die Ehrung zuteil werde.

Zu den unvergesslichen Erlebnissen mit Barenboim gehörten das spontane Konzert zum Mauerfall am 12. November 1989 und die Israel-Tournee im Frühjahr 1990. Der Dirigent sei nicht nur ein großer Musiker, sondern auch ein „wunderbarer Weggefährte und Freund“, sagte Orchestervorstand Knut Weber am Freitag.

Am Dienstag hatte Kultursenator Klaus Lederer (Linke) die Vertragsverlängerung für Barenboim als Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper Unter den Linden bis 2027 bekanntgegeben.