Mehrere Tote bei Motorradunfällen am Pfingstwochenende

Am Pfingstwochenende sind in Österreich mehrere Motorradfahrer tödlich verunglückt: Am Sonntag kam es im Burgenland zu einer Kollision mit einem Pkw und zwei Motorrädern. Ein Biker starb, vier Personen wurden verletzt. Einen weiteren Toten und einen lebensgefährlich Verletzten forderte eine Kollision zweier Motorräder in der Steiermark. Bereits am Samstag gab es drei Unfalltote.

Zum Hergang des Unfalles in Klingenbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) an der burgenländisch-ungarischen Grenze lagen zunächst noch keine Angaben vor. Einer der Motorradlenker starb laut Landesleitzentrale Burgenland an Ort und Stelle. Der zweite wurde schwer verletzt ins Krankenhaus Eisenstadt transportiert. Zudem forderte die Karambolage drei Leichtverletzte, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. Ein Notarzt- und zwei Rettungswagen rückten an die Unfallstelle in dem Grenzort aus. Polizei und Feuerwehr standen ebenfalls im Einsatz.

Bei einer Kollision von zwei Motorrädern auf der Soboth (Bezirk Deutchlandsberg) in der Steiermark ist am Sonntagnachmittag ein Motorradlenker getötet und der zweite lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 13.45 Uhr auf der Südsteirischen Grenzstraße (B69) im Bereich des Stausees. Die Unfallursache stand vorerst nicht fest, die Ersterhebungen waren noch nicht abgeschlossen.

Auch am Samstag gab es mehrere tödliche Motorradunfälle: Im steirischen Mariazell (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) kam am Samstag ein Motorradfahrer auf der B 24 von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Böschung. Ein Mann entdeckte laut Polizeibericht den 62-Jährigen und verständigte die Rettungskräfte. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Motorradfahrers feststellen.

Ein 35-jähriger Steirer prallte am Samstagnachmittag in Bad St. Leonhard (Bezirk Wolfsberg) in Kärnten mit seinem Motorrad ungebremst gegen einen Baumstamm geprallt, der kurz zuvor wegen einer starken Windböe auf die Straße gefallen war. Der Mann wurde nach Polizeiangaben vom Motorrad katapultiert und blieb mit lebensgefährlichen Verletzungen auf der Fahrbahn liegen. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Am Tiroler Gaichtpass bei Weißenbach (Bezirk Reutte) prallte am Samstagvormittag ein Motorradfahrer auf der B199 mit einem Wohnmobil zusammen und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der deutsche Motorradfahrer kollidierte in einem unübersichtlichen Kurve gegen das Wohnmobil, das von einem Parkplatz in die Straße einbog, berichtete die Polizei.