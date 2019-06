WAC trägt Europa-League-Heimspiele in Graz aus

Der Wolfsberger AC wird seine Heimspiele in der Fußball-Europa-League in der Grazer Merkur Arena ausrichten. Das gab Präsident Dietmar Riegler am Dienstag auf der Webseite des Clubs bekannt. Das näher gelegene Wörthersee-Stadion in Klagenfurt steht wegen einer „Kunstintervention“ nicht zur Verfügung. Wie Riegler in einem Offenen Brief schrieb, blieben Gespräche mit den Verantwortlichen fruchtlos.

„Am Ende konnten wir uns leider nicht mit den Initiatoren des Kunstprojekts ‚For Forest‘ einigen. Das bedeutet, dass wir für die Heimspiele der UEFA Europa League nach Graz in die Merkur Arena ausweichen werden“, erklärte Riegler. Dass die Wolfsberger grundsätzlich einen alternativen Spielort benötigen, steht seit längerem fest, da das WAC-Stadion nicht die UEFA-Kriterien für die Austragung von Europacup-Heimspielen erfüllt.

Das Projekt „For Forest“ ist laut seinen Urhebern als „temporäre Kunstintervention“ zu verstehen. Der Schweizer Künstler Klaus Littmann plant einen kleinen Wald auf dem Rasen. Die Bäume sollen im September und Oktober im Wörthersee-Stadion stehen, ehe sie wieder ausgepflanzt werden.