Nach tödlichen Schüssen in Salzburg Waffe gefunden

Nach der tödlichen Bluttat vor einem Cafe im Salzburger Stadtteil Lehen am Dienstag der Vorwoche hat nun ein Passant in der Nähe des Lokals eine Pistole gefunden, bei der es sich möglicherweise um die Tatwaffe handelt. Die Faustfeuerwaffe der Marke Glock, Kaliber neun Millimeter, wird nun auf Spuren überprüft. Außerdem wird abgeklärt, ob mit ihr wirklich der tödliche Schuss abgefeuert worden ist.

Ein Passant hatte die Pistole am Wochenende in der Nähe des Cafes gefunden und der Polizei übergeben, sagte Polizei-Sprecherin Nina Laubichler am Dienstagnachmittag zur APA. Die Waffe wird nun beim Bundeskriminalamt kriminaltechnisch untersucht, um mögliche Spuren des Täters sicherzustellen. Außerdem werde ein Beschusstest durchgeführt. Die Patronenhülsen dieses Test werden dann mit den am Tatort gefundenen Hülsen verglichen. „So kann festgestellt werden, ob es sich um die Tatwaffe handelt“, sagte Laubichler. Mit einem Ergebnis sei Anfang bis Mitte kommender Woche zu rechnen. Laut den am Tatort gefundenen Patronenhülsen wurde beim Verbrechen Munition 9 mm Parabellum verwendet.

Ob sich auf der Pistole noch eine Seriennummer befindet, konnte die Sprecherin nicht sagen. Mit einer solcher Nummer kann der rechtmäßige Eigentümer eruiert werden. Häufig würde die Nummer aber bei illegal erworbenen Waffen weggefeilt.

„Sehr zufrieden“ äußerte sich die Sprecherin auch mit dem Verlauf der weiteren Ermittlungen, ohne nähere Details zum jetzigen Zeitpunkt bekanntgeben zu können. Es seien zahlreiche Hinweise eingegangen, die nun alle überprüft werden. Noch nicht abgeschlossen sei zurzeit aber die Auswertung der am Tatort sichergestellten Spuren.

Zur tödlichen Auseinandersetzung war es am späten Abend des 4. Juni gekommen. Ein 24-jähriger Bosnier saß zu diesem Zeitpunkt im Schanigarten an der Ignaz-Harrer-Straße, angeblich feierte er die Geburt seines Kindes. Laut Zeugen war er alkoholisiert, weswegen ihn ein Unbekannter beleidigt und danach auch geohrfeigt haben soll. Der Bosnier holte daraufhin seinen 46-jährigen Vater zu Hilfe, der sich ebenfalls als Gast in dem Lokal aufhielt. Als die beiden Bosnier vor die Bar traten, zog der Täter laut Zeugen eine schwarze Pistole aus der Bauchtasche. Er gab einen Schuss in Richtung des Sohnes und danach einen Schuss in Richtung des Vaters ab. Der 46-Jährige wurde dabei tödlich im Bereich des Oberkörpers getroffen, der Sohn erlitt einen Durchschuss des Oberschenkels.

Bei dem Täter soll es sich um einen Mann südländischen Typs handeln, der um die 30 Jahre alt ist und vermutlich albanisch spricht. Er soll rund 1,80 bis 1,85 Meter groß und von kräftiger Statur sein. Er trug zur Tatzeit einen kurzen Vollbart und hatte schwarze Kopfhaare, die seitlich rasiert waren. Bekleidet war der Mann mit einem weiß-blau karierten Hemd, einem darunter liegenden schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Bauchtasche, in der er die Tatwaffe bei sich trug.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Mordes und Mordversuchs.