Premier League veröffentlichte Spielplan für Saison 2019/20

Die englische Fußball-Premier-League hat am Donnerstag den Spielplan für die kommende Saison 2019/20 veröffentlicht, die mit Champions-League-Sieger Liverpool gegen Aufsteiger Norwich City am Freitag, den 9. August, startet. ÖFB-Star Marko Arnautovic fordert mit West Ham am Tag darauf Meister Manchester City. Beendet wird Spieltag eins mit dem großen Kracher Manchester United gegen Chelsea.

Ex-Team-Kapitän Christian Fuchs bekommt es mit Leicester gegen Wolverhampton zu tun. Watford, mit Sebastian Prödl und Daniel Bachmann, gegen Brighton. Der steirische Trainer Ralph Hasenhüttl beginnt die Saison ebenfalls am Samstag, er muss mit seinen Southampton Saints zum FC Burnley. Die finale Runde steigt am Sonntag den 17. Mai. Die Topclubs scheinen am 38. Spieltag zum gegenwärtigen Zeitpunkt allesamt machbare Lose gezogen zu haben.