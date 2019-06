Waffenruhe um Rebellenhochburg Idlib laut Russland erzielt

Russland und die Türkei haben nach Angaben aus Moskau in Syrien eine Waffenruhe um die Rebellenhochburg Idlib erreicht. Das teilte Generalmajor Viktor Kubtschischin russischen Agenturen zufolge in Moskau mit. Die Einigung zwischen den Truppen von Präsident Bashar al-Assad und den Rebellen sei auf russische Initiative hin erfolgt. Sie gelte seit Mittwoch. Die Türkei wies dies zurück.

„Im Ergebnis ist eine deutliche Verringerung der Zahl der Schüsse vonseiten der illegalen bewaffneten Gruppierungen festzustellen“, sagte Kuptschischin. Beschossen worden seien aber noch zwei bewohnte Ortschaften. „Die Regierungstruppen Syriens haben sich an die Vereinbarungen gehalten und kein Gegenfeuer eröffnet“, sagte der Offizier. Russland forderte die Kommandanten der Rebellen auf, sich an die Waffenruhe zu halten.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu wies allerdings die Meldung der russischen Armee zu einer Waffenruhe in Idlib zurück. „Wir können derzeit nicht sagen, dass eine vollständige Waffenruhe erreicht worden sei“, sagte Cavusoglu am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mit seinem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian in Ankara.

Stattdessen ließ das Verteidigungsministerium am Mittwochvormittag verlauten, dass einer ihrer Beobachtungsposten in Idlib „absichtlich“ mit 35 Geschossen angegriffen worden sei. Drei Soldaten seien verletzt worden. Das türkische Verteidigungsministerium sprach von einem „gezielten“ Angriff auf den Beobachtungsposten der Armee in den Sawijah-Bergen in der demilitarisierten Zone zwischen den Gebieten der Regierung und der Rebellen in Idlib. Der Angriff auf den türkischen Posten erfolgte, nachdem das russische Zentrum für Versöhnung in Syrien am späten Mittwochabend eine neue Waffenruhe verkündet hatte.

Russland als Alliierter der syrischen Regierung sowie die Türkei als Verbündeter der Opposition hatten die Region zur „Deeskalationszone“ erklärt. Trotzdem hatten Truppen von Al-Assad Anfang Mai eine Bodenoffensive begonnen.

In der vergangenen Woche waren dort nach Angaben von Beobachtern innerhalb eines Tages mehr als 100 Kämpfer getötet worden. Unter den Opfern seien sowohl Verbündete der syrischen Armee als auch Rebellen und islamistische Milizen gewesen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am vergangenen Freitag mit.

Die Kämpfe um die letzte Region in Syrien, die noch unter Kontrolle von Oppositionellen steht, waren jüngst eskaliert. Daraufhin hatten die syrische und russische Luftwaffe die Angriffe auf die Rebellen intensiviert. Die Provinz Idlib und Teile der angrenzenden Provinz Hama sind die letzten Gebiete, die noch von Aufständischen kontrolliert werden. Vor allem islamistische Gruppierungen operieren in der Gegend im Norden Syriens.