Hohe Steirische Auszeichnung für Doris Bures

Eine hohe steirische Landesauszeichnung wurde am Samstag der Zweiten Nationalratspräsidentin, Doris Bures (SPÖ), verliehen. Bures erhielt das Große Goldene Ehrenzeichen mit dem Stern aus den Händen von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) und SPÖ-Landesrätin Doris Kampus, teilte der Landespressedienst mit.

Schützenhöfer würdigte bei der Verleihung am Pogusch in der Gemeinde St. Lorenzen im Mürztal vor allem das Wirken von Bures für die Steiermark in ihrer Zeit als Infrastrukturministerin (2008 bis 2014). Viele große Infrastrukturprojekte wären laut Schützenhöfer nicht möglich gewesen, „wenn sie nicht in der entscheidenden Stunde geholfen hätte“. Angeführt wurden ihr Einsatz für die Koralmbahn und den Semmeringbasistunnel. „Ich danke Doris Bures im Namen aller Steirerinnen und Steirer und vor allem auch im Namen der zukünftigen Generationen, die von diesen Infrastrukturprojekten profitieren werden“, wurde der Landeshauptmann zitiert.

Die beiden Projekte würden die Städte Wien, Graz und Klagenfurt noch näher aneinanderrücken lassen und Österreich mit Europa verbinden, hob die Zweite Nationalratspräsidentin in ihrer Dankesrede hervor. „Davon profitieren wir alle, im Land vor allem die Pendlerinnen und Pendler, die regionale Wirtschaft und die Umwelt“, so Bures.