Golfprofi Wiesberger verpatzte dritten US-Open-Tag

Der österreichische Golfprofi Bernd Wiesberger hat die dritte Runde der US Open völlig verpatzt. Der Burgenländer spielte am Samstag bei dem mit 12,5 Millionen Dollar dotierten Traditionsturnier eine 78er-Runde und blieb damit sieben über Par. Der zweite Österreicher Sepp Straka schlug wie sämtliche Favoriten erst wesentlich später ab.

Wiesbergers Birdie gleich am ersten Loch sollte das letzte auf der gesamten Runde bleiben. Danach unterliefen dem 33-Jährigen, der in Pebble Beach nach langer Zwangspause sein erstes Major seit dem Masters im April 2018 spielt, acht Bogeys (Schlagverluste). Das macht vor dem Schlusstag am Sonntag in Summe (71, 73, 78) neun Schläge über Platzstandard.