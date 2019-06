Schmidt und Mattersburg trennten sich - Ponweiser nun Coach

Klaus Schmidt ist nicht mehr Trainer des SV Mattersburg. Der Steirer und die Burgenländer gehen ab sofort getrennte Wege, wie am Sonntag, zwei Tage vor dem Trainingsauftakt des SVM, bekannt wurde. Akademie-Leiter Franz Ponweiser ist demnach der neue starke Mann im sportlichen Bereich. Der 43-Jährige wird Chefcoach und übernimmt auch den Posten des sportlichen Leiters.

Wie Mattersburg in einem Statement bekannt gab, wurde der bestehende Vertrag mit Schmidt einvernehmlich auf dessen Wunsch mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Der 51-Jährige war seit Ende August 2018 Trainer der Mattersburger, nachdem sich der Verein nach nur vier Runden von Gerald Baumgartner getrennt hatte. Es ist bereis der siebente Trainerwechsel in der Bundesliga in der Sommerpause.

Ob Ponweiser eine Dauerlösung ist, blieb jedoch offen. „Bis auf Weiteres“ werde der Akademiechef das Amt des Cheftrainers der Profis übernehmen, gab Mattersburg bekannt. Unterstützt wird er dabei von Markus Schmidt. Der Coach der Mattersburg Amateure sprang nach der Trennung von Baumgartner bereits einmal kurzfristig als Betreuer ein.

„Damit gibt der SVM zum Ausdruck, dass es ein klares Bekenntnis für den burgenländischen Weg und die Fußballakademie ist. Es gibt mittlerweile einige Burschen, die es wert sind, dass sie in den Kader raufgezogen werden konnten und es werden auch immer mehr“, wurde Präsident Martin Pucher zitiert.

Klaus Schmidt arbeitete bei den Burgenländern durchaus erfolgreich. Mit dem Abstieg hatte der Verein in der abgelaufenen Saison nichts zu tun. In der Qualifikationsgruppe wurde man Zweiter, im Halbfinale des Liga-Play-offs um die Europa League unterlag man dann am 28. Mai dem SK Rapid. Schmidt wusste damals um seine Zukunft offenbar schon Bescheid. So meinte er gegenüber Sky: „Wir haben uns im Guten getrennt, ich habe die Entscheidung für mich schon vor drei Wochen getroffen.“

Ponweiser wird am Dienstag seine neue Tätigkeit mit der ersten Einheit der Sommervorbereitung starten. „Wir wollen als junges und unglaublich engagiertes Trainerteam den nächsten Schritt setzen. Wir werden wie gewohnt - und mit geballter Ladung im Trainerteam - in die Vorbereitung starten“, gab er zu Protokoll. Ein Torhüter-Trainer soll in Kürze präsentiert werden. Robert Almer hatte Ende April seinen Posten als Sportlicher Leiter und Tormanntrainer der Mattersburger zurückgelegt.

Ponweiser war als Spieler für Deutschkreutz und Ritzing einige Jahre in der Regionalliga Ost tätig. Trainer war er danach in der Regionalliga und Burgenlandliga, ehe er in die Akademie wechselte. Seit Jänner 2017 ist er dort Sportlicher Leiter. Der 41-jährige Markus Schmidt spielte als Profi für den SV Mattersburg, mit dem er den Aufstieg in die Bundesliga schaffte.

In der Bundesliga setzte sich der Trend zum Trainerwechsel damit fort. Vor Mattersburg hatten bereits sechs Erstligisten - alle Teams der Meistergruppe - Coaches für die neue Saison gefunden. Jesse Marsch (Salzburg), Valerien Ismael (LASK), Gerhard Struber (WAC), Christian Ilzer (Austria), Nestor El Maestro (Sturm Graz) und Alexander Schmidt (St. Pölten) sind die neuen Gesichter. Einziger Oberhaus-Trainer, der die Bundesliga-Saison 2018/19 voll bestritten hat, ist Markus Schopp. Der Steirer ist seit Anfang Juni des Vorjahres beim TSV Hartberg am Werk.