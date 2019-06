Trauerfeier für Elfriede Ott doch öffentlich

Die Trauerfeier für die verstorbene Schauspielerin Elfriede Ott am 28. Juni am Wiener Zentralfriedhof ist doch öffentlich. Freunde und Fans sollen sehr wohl die Möglichkeit erhalten, sich zu verabschieden. Nur Foto- und Filmaufnahmen werden in der Lueger-Kirche nicht möglich sein, betonte ein Sprecher der Bestattung Wien am Montag.

Meldungen, wonach die Trauerfeier im privaten Kreis stattfinde, seien wohl aufgrund eines Missverständnisses entstanden, hieß es. Ott wird im Grab ihres 1991 verstorbenen Mannes Hans Weigel ihre letzte Ruhe finden.