Bischofskonferenz tagt in Mariazell

Mit einem gemeinsamen Gebet ist am Montag die dreitägige Sommer-Vollversammlung der Österreichischen Bischofskonferenz eröffnet worden. Am Mittwoch wird erstmals auch der neue Nuntius in Österreich, Erzbischof Pedro Lopez Quintana, am Treffen der römisch-katholischen Bischöfe teilnehmen.

Hauptthema der Beratungen sind die Ergebnisse der letztjährigen Jugendsynode und des päpstlichen Synodendokuments „Christus vivit“. Doch auch die jüngsten innenpolitischen Entwicklungen werden Thema sein, so die Kathpress unter Berufung auf den Generalsekretär der Bischofskonferenz, Peter Schipka.