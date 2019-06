Kärntnerin nach Attacke stabil, aber nicht ansprechbar

Eine 42-jährige Kärntnerin, die am Montagvormittag bei ihrem Bauernhof in Treffen (Bezirk Villach-Land) attackiert und dabei schwer verletzt worden ist, befindet sich nach einer Operation auf dem Weg der Besserung. Nach Auskunft des Krankenhauses war die Frau stabil, eine Vernehmung durch die Polizei war vorerst aber nicht möglich. Daher war auch der Tathergang noch völlig unklar.

Die Landwirtin wurde mit einer blutenden Bauchverletzung vor ihrem Haus gefunden und ins Krankenhaus gebracht. Sie hatte noch einen Nachbarn alarmiert, war beim Eintreffen der Einsatzkräfte aber nicht mehr ansprechbar. Da die Polizei Hinweise auf zwei Männer hatte, die angeblich in einem dunklen Fahrzeug unterwegs waren, wurde eine Alarmfahndung eingeleitet, an der neben Suchhunden auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war. Am Nachmittag wurde die Alarmfahndung ergebnislos abgebrochen.

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Was genau am Bauernhof passiert ist, war vorerst nicht eruierbar. Bei der Wunde in ihrem Bauch dürfte es sich um eine Stichverletzung handeln, die Tatwaffe soll aber kein Messer gewesen sein. Der Lebensgefährte der 42-Jährigen war zum Zeitpunkt des Überfalls, so es denn einer war, jedenfalls nicht zu Hause.