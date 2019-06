Österreichs U21-Team gewann EM-Auftakt gegen Serbien mit 2:0

Österreichs Fußball-U21-Nationalteam hat zum Auftakt der EM-Endrunde in Italien und San Marino einen Sieg über Serbien geholt. Der erstmals in dieser Altersklasse bei einer Europameisterschaft spielende ÖFB-Nachwuchs siegte am Montag vor 5.421 Zuschauern in Triest dank Toren von Hannes Wolf (37.) und Sascha Horvath (78.) mit 2:0 (1:0).

Bei den Serben sah Vukasin Jovanovic nach einem Foul an Wolf wegen Torraubs die Rote Karte (75.). Der künftige Leipzig-Legionär zog sich dabei offenbar einer schwere Knöchelverletzung zu und musste ausgetauscht werden. Österreich trifft in den weiteren Spielen der Gruppe B noch auf Dänemark und Deutschland. Gegen die Dänen wird Donnerstag in Udine gespielt.