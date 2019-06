670 Kilogramm Heroin in Brandenburg sichergestellt

Brandenburger Zollfahnder haben eine Rekordmenge Heroin entdeckt. Der Fund könnte mit rund 670 Kilogramm die mit Abstand größte entdeckte Einzelmenge in Deutschland seit Jahrzehnten sein. Am Dienstagnachmittag wollten Frankfurter Staatsanwaltschaft und das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg über Details zu dem Fund informieren, wie die Behörde mitteilte.

Einen Bericht der „Berliner Morgenpost“ zufolge soll das Suchtgift in einem Lastwagen bei einem Einsatz in der Nacht auf den 1. Juni kurz nach der deutsch-polnischen Grenze sichergestellt worden sein. 2014 war Ermittlern in Nordrhein-Westfalen ein Rekordfund von Heroin in Höhe von 330 Kilogramm mit einem Straßenverkaufswert von etwa 50 Millionen Euro gelungen.