Al-Kaida-Ableger greift syrische Regierungstruppen an

Islamistische Aufständische in Syrien haben im Norden der Provinz Hama Einheiten von Präsident Bashar al-Assad angegriffen. Kämpfer der Gruppe Hayat Tahrir al-Sham, einem Ableger des Terrornetzwerkes Al-Kaida, hätten die Regierungstruppen am Dienstag überrascht. Zugleich hätten Selbstmordattentäter auf Stellungen der Regierung in Wadi Ousman abgezielt, berichteten Aktivisten.

Flugzeuge der Regierung und ihrer russischen Verbündeten hätten mit Luftschlägen auf den Norden Hamas sowie den südlichen Teil der Provinz Idlib reagiert. Auch die Außenbezirke der Stadt Idlib seien unter Beschuss gekommen. Dabei seien mindestens drei Menschen in den beiden Provinzen getötet worden. Laut der Beobachtungsstelle gab es mehr als 90 Luftangriffe.

Die Provinz Idlib und Teile der angrenzenden Provinz Hama sind die letzten Gebiete des Bürgerkriegslandes, die noch von Aufständischen kontrolliert werden. Dort sind vor allem islamistische Gruppierungen aktiv. Russland als Alliierter der syrischen Regierung sowie die Türkei als Verbündeter der Opposition hatten die Region zur „Deeskalationszone“ erklärt. Trotzdem hatten Assads Truppen dort Anfang Mai eine Bodenoffensive begonnen.

Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sind seit Ende April in Idlib und Hama 443 Zivilisten getötet worden, darunter 108 Kinder. Seit der Eskalation der Gewalt seien mehr als 300.000 Menschen aus ihrer Heimat vertrieben worden.