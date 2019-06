59-Jähriger in Tirol unter Traktor eingeklemmt

Ein 59-Jähriger ist am Dienstag in Elbigenalp in Tirol (Bezirk Reutte) aus bisher unbekannter Ursache von einem Forstweg abgekommen und rund 15 Meter abgestürzt. Wie die Polizei berichtete, kam der Traktor auf der Seite zum Liegen, wobei der Lenker teilweise unter der Fahrerkabine eingeklemmt wurde. Der 59-Jährige erlitt schwere Verletzungen.

Zwei zufällig auf dem Forstweg vorbeikommende Mitarbeiter der Wildbach- und Lawinenverbauung hörten die Hilferufe des Mannes und verständigten die Rettungskräfte. Die Freiwilligen Feuerwehren Elbigenalp und Häselgehr konnten den 59-Jährigen schließlich mittels Hebekissen und Bergeschere befreien. Er musste mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.