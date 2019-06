Tatverdächtiger nach Brandanschlägen in Graz festgenommen

In Graz sind am Mittwochvormittag vier versuchte Brandanschläge verübt worden: unter anderem einer beim Rathaus, einer beim Bezirksgericht West und einer bei der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung, hieß es in einer ersten Information der Polizei. Wie die Polizei via Twitter mitteilte, wurde ein Verdächtiger geschnappt. Die Fahndung bleibt trotzdem aufrecht.

Die Polizei bat um erhöhte Vorsicht. Der festgenommene Mann und dessen möglicher Zusammenhang mit den versuchten Anschlägen müsse erst überprüft werden, hieß es von den Ermittlern.

Einer der Beamten bestätigte, dass der Verdächtige wie kolportiert am Hauptbahnhof festgenommen wurde, wo er ebenfalls einen Anschlagsversuch verübt haben soll. Der Mann soll mit brennenden Gegenständen geworfen haben. In einem Fall seien die entstandenen Flammen von Mitarbeitern der öffentlichen Einrichtung gelöscht worden, erklärte ein Beamter auf APA-Nachfrage.

Bei dem festgenommenen Tatverdächtigen soll es sich zufolge um einen „amtsbekannten“ Mann handeln. Verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand.