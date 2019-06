Iraker nach Brandanschlägen in Graz festgenommen

Bei dem Tatverdächtigen, der nach vier Brandanschlägen in der Grazer Innenstadt gefasst wurde, handelt es sich laut Polizei um einen 45-jährigen Iraker, der im Bezirk Graz-Umgebung gewohnt hat. Sein Motiv sei noch unklar, „dürfte ersten Erkenntnissen zufolge jedoch im privaten Bereich liegen“, twitterte die steirische Polizei.

Die Brandanschläge wurden am Mittwochvormittag unter anderem beim Rathaus, beim Bezirksgericht West und bei der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung verübt, hieß es in einer ersten Information der Polizei. Laut der Exekutive kam es durch die Brandanschläge zu keinen erheblichen Brandschäden. Die Spurensicherung war am Mittwochvormittag an Ort und Stelle.

Einer der Beamten bestätigte, dass der Verdächtige wie kolportiert am Hauptbahnhof festgenommen wurde, wo er ebenfalls einen Anschlagsversuch verübt haben soll. Der Mann soll mit brennenden Gegenständen geworfen haben. In einem Fall seien die entstandenen Flammen von Mitarbeitern der öffentlichen Einrichtung gelöscht worden, erklärte ein Beamter auf APA-Nachfrage.

Bei dem festgenommenen Tatverdächtigen soll es sich zufolge um einen „amtsbekannten“ Mann handeln. Verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand.

Christian Köberl, Pressesprecher des Grazer Bürgermeisters Siegfried Nagl (ÖVP), hat den Brandanschlag im Rathaus miterlebt. Jemand hatte gegen 10.45 Uhr in einer Ecke im Gang zum Bürgermeisteramt, direkt an Holztüren, ein Feuer entzündet, sagte er. „Mitarbeiter haben es auf der Videoüberwachung gesehen und Alarm geschlagen“, sagte er zur APA. Dann haben sie erste Löschmaßnahmen gesetzt.

Binnen kürzester Zeit habe sich eine massive Rauchentwicklung eingestellt: „Man sah keinen halben Meter weit“, sagte Köberl weiter. Die Einsatzkräfte seien wenig später da gewesen und haben das Löschen übernommen. Der Pressesprecher meinte, dass es aufgrund des Gestanks und des Rauchs möglicherweise Zeitungen und Plastik waren, die der Täter mit einem Brandbeschleuniger entzündete.

Der Bürgermeister, der zum Zeitpunkt des Feuers nicht im Büro war, teilte mit, dass nach diesem Vorfall ein Schleusensystem geprüft werde. Er habe von einem offenen Bürgermeisteramt geträumt, aber „leider haben sich die Zeiten geändert“. Die Sicherheit der Mitarbeiter sei wichtiger.