Iraker nach vier Brandanschlägen in Graz festgenommen

Ein 45-jähriger Iraker wird verdächtigt, Mittwochvormittag vier Brandanschläge auf öffentliche Einrichtungen in Graz verübt zu haben. Der Mann wurde unmittelbar nach dem vierten Anschlag am Grazer Hauptbahnhof festgenommen. Das genaue Motiv ist noch nicht bekannt, dürfte aber ersten Erkenntnissen zufolge „im privaten Bereich“ liegen, teilte die Polizei zu Mittag mit.

Der Mann soll am Vormittag in allen vier Gebäuden - Rathaus, Bezirksgericht Graz-West, Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung und am Bahnhof - Feuer entfacht haben. Zeugen berichteten von brennbaren Flüssigkeiten, Brandbeschleunigern, möglicherweise auch Plastik. Während die Feuerwehr ausrückte, nahm die Polizei den Verdächtigen fest, der am Bahnhof nach dem Feuer auch noch randalierte. Die Fahndungsmaßnahmen blieben aber zunächst aufrecht. Der Bevölkerung wurde zu Vorsicht geraten. Es kam laut Polizei zu keinen erheblichen Brandschäden. Die Spurensicherung war an Ort und Stelle.

Christian Köberl, Pressesprecher des Grazer Bürgermeisters Siegfried Nagl (ÖVP), hat den Brandanschlag im Rathaus miterlebt. Der Verdächtige dürfte dort gegen 10.45 Uhr in einer Ecke im Gang zum Bürgermeisteramt, direkt an Holztüren, ein Feuer entzündet haben. „Mitarbeiter haben es auf der Videoüberwachung gesehen und Alarm geschlagen“, sagte er zur APA. Dann haben sie erste Löschmaßnahmen gesetzt.

Binnen kürzester Zeit habe sich eine massive Rauchentwicklung eingestellt: „Man sah keinen halben Meter weit“, sagte Köberl weiter. Die Einsatzkräfte seien wenig später da gewesen. Der Pressesprecher meinte, dass es aufgrund des Gestanks und des Rauchs möglicherweise Zeitungen und Plastik waren, die der Täter mit einem Brandbeschleuniger entzündete. Der Bürgermeister, der zum Zeitpunkt des Feuers nicht im Büro war, teilte mit, dass nach diesem Vorfall ein Schleusensystem als Sicherheitsmaßnahme geprüft werde.

Elisabeth Dieber, Sprecherin des Oberlandesgerichts Graz, hat im Namen der Kollegen vom Bezirksgericht Graz-West die Vorfälle der APA geschildert: Ein zunächst unbekannter Mann sei in das Foyer des Gerichts gekommen und habe eine brennbare Flüssigkeit am Boden versprüht. Dann setzte er diese in Brand, sagte sie. Unmittelbar danach flüchtete der Täter. Die „Stichflamme“ soll bis in den ersten Stock gereicht haben. Laut Dieber entstand im Bezirksgericht Graz-West nur Sach- und kein Personenschaden. Der Täter hatte die Flüssigkeit im Foyer und somit noch vor der Sicherheitsschleuse in Brand gesetzt.