„Unmengen an Treibholz“ im Bodensee

Durch den Hochwasser führenden Rhein sind in den vergangenen Tagen „Unmengen an Treibholz“ in den Bodensee gespült worden, wie die Stadt Bregenz berichtete. Dadurch hat sich so viel Schwemmholz wie seit Jahren nicht mehr am Bregenzer Seeufer angesammelt. Die Aufräumarbeiten stellten die Stadt vor enorme Herausforderungen, hieß es.

Mitarbeiter des städtischen Bauhofes und der Hafenmeisterei waren im Dauereinsatz, unterstützt wurden sie von externen Helfern. Mit Baggern und Lastwagen wurde daran gearbeitet, möglichst viel Schwemmholz an Land zu bringen und abzutransportieren. Für die Uferreinigung wurde ein Amphibienfahrzeug aus Deutschland ausgeliehen, das nur mit Sondergenehmigung des Landes eingesetzt werden kann.

Nach Angaben der Stadt kam zwar noch neues Schwemmholz nach, der größte Teil sei aus den Bereichen Pipeline, Segelclub und Gondelhafen aber bereits entfernt worden. Die Aufräumarbeiten sollten am Freitag und Samstag fortgesetzt werden. Das aus dem See gefischte Holz wird beim Kloster Mehrerau zwischengelagert und kann dort von Bürgern verarbeitet und abgeholt werden.