Tatwaffensuche nach Mordverdacht im steirischen Knittelfeld

Ein Mann ist am Mittwoch im obersteirischen Knittelfeld (Bezirk Murtal) tot in seiner Wohnung gefunden worden. Da er Stichverletzungen aufwies, ermittelt die Polizei wegen Mordverdachts. Die Tat dürfte bereits in den Nachtstunden verübt worden sein, bestätigte die Polizei einen entsprechenden Bericht der Onlineausgabe der „Kleinen Zeitung“.

Das Opfer soll ersten Informationen zufolge ein 28-jähriger Afghane sein. Er hatte sich schon mehrere Jahre in Österreich aufgehalten. Laut Polizeisprecher Markus Lamb wurde der Afghane gegen 9.30 Uhr in seiner eigenen Wohnung von einem Bekannten im Schlafbereich gefunden. Das Opfer hatte Stich- und Schnittverletzungen. Von der Tatwaffe fehlt bisher jede Spur. Diensthunde waren Mittwochnachmittag im Einsatz und suchten nach einem Messer oder ähnlichem Gegenstand.

Unklar sei noch, ob das Opfer allein in der Wohnung gelebt hat, sagte Lamb. Einen Verdächtigen gab es vorerst nicht. Der Bekannte, der die Einsatzkräfte gerufen hatte, wird noch genauer befragt. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.