Freundlicher Empfang für EU-Kommissar Hahn in Chisinau

Wenige Tage nach dem Machtwechsel ist EU-Kommissar Johannes Hahn in Chisinau freundlich von der pro-europäischen Neopremierministerin Maia Sandu empfangen worden. Hahn bekräftigte erneut die EU-Unterstützung für die Koalition aus Sandus Wahlbündnis ACUM und den pro-russischen Sozialisten. Gleichzeitig machte er deutlich, dass es einstweilen keine EU-Beitrittsperspektive für Moldau gibt.

„Wir sind ihm (Johannes Hahn, Anm.) sowie den Institutionen der EU sehr dankbar für die Aufmerksamkeit, die der Republik Moldau im Laufe der letzten Jahre und insbesondere in jenen Tagen gewidmet wurden, in denen wir es mit einer ernsthaften politischen Krise zu tun hatten“, bedankte sich Premierministerin Sandu beim für Erweiterungsfragen zuständigen EU-Kommissar in einer gemeinsamen Pressekonferenz. Diese Aufmerksamkeit habe eine friedliche Lösung der Krise ermöglicht, betonte sie und sprach von Neustart des politischen Dialogs zwischen Brüssel und Chisinau. Hahn ist der erste EU-Vertreter, der seit dem Regierungswechsel nach Moldau gereist ist, zuletzt hatte er sich - eigenen Angaben zufolge - im Rahmen einer „fact-finding-mission“ am 3. Juni in der moldauischen Hauptstadt aufgehalten.

Sandu und der österreichische Kommissar erörterten in ihrem etwa einstündigen Gespräch im Regierungsgebäude aber auch gemeinsame Programme von EU und Moldau, die im Zusammenhang mit EU-Kritik an der damals von Oligarch Vlad Plahotniuc kontrollierten moldauischen Regierung eingefroren wurden. Hahn zeigte sich zuversichtlich, dass im vergangenen Jahr eingestellte Zahlungen der EU an das Land dank ambitionierter Pläne der neuen Regierung bereits im Herbst 2019 wieder aufgenommen werden könnten.

„Was immer wir hier gemeinsam machen, machen wir nicht gegen jemanden anderen, sondern es geht darum, diesem Land und seinen Bürgern zu helfen, ein würdevolles Leben zu garantieren und ihnen eine ‚rosige Zukunft‘ zu geben“, sagte Hahn, der wie Sandu die Wichtigkeit von Reformen im Justizbereich und bei der Korruptionsbekämpfung als wichtige Vorhaben der neuen Regierung darstellte.

Gleichzeitig machte der EU-Kommissar deutlich, dass von einer EU-Beitrittsperspektive der ehemaligen Sowjetrepublik einstweilen keine Rede sein könne. Es sei wichtig, sich auf die drängendsten Themen zu konzentrieren, betonte er. „Das Land hat ein Assoziierungsabkommen, es hat ein vertieftes Freihandabkommen und es ist weit davon entfernt, alle Möglichkeiten dieser Abkommen völlig ausgeschöpft zu haben“, erklärte er. Es habe zwar 2017/2018 eine Steigerung des moldauischen Exports um 17 Prozent gegeben, diesbezüglich sei aber noch viel mehr möglich, sagte Hahn. Wichtig sei es nun vor allem, die Lebensbedingungen im Land zu verbessern und die Kluft zwischen Moldau und der EU zu verringern. Erst danach könnte über weitere Schritte nachgedacht werden.