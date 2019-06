Tom Dumoulin muss auf die Tour de France verzichten

Tom Dumoulin kann die Tour de France, die in gut zwei Wochen in Brüssel beginnt, nicht bestreiten. Der Niederländer laboriert noch an seiner Knieverletzung, die er sich im Giro d‘Italia zugezogen hat. Am Montag hatte sich der 28-Jährige einem kleinen operativen Eingriff am linken Knie unterzogen.

Gemäß seinem deutschen Team Sunweb hätte Dumoulin die dreiwöchige Tour beim jetzigen Formstand kaum durchstehen können. „Ich habe es so sehr versucht. Aber ich muss wirklich auf meinen Körper hören und mich davon befreien, ein unrealistisches Ziel zu verfolgen“, sagte Dumoulin.