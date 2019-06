Froome verließ Krankenhaus - Mehrmonatige Rehabilitation

Radstar Chris Froome hat am Donnerstagnachmittag die Universitätsklinik in Saint-Etienne verlassen. Bei seinem Sturz am 12. Juni bei der Dauphine-Rundfahrt hatte sich der 34-jährige Brite, vierfacher Gewinner der Tour de France, Brüche am Oberschenkel, dem Ellbogen sowie den Rippen zugezogen.

Auf Froome wartet nun eine mehrmonatige Rehabilitation, wie Arzt Remi Philippot der AFP sagte. Der Aufenthaltsort wurde nicht bekanntgegeben.

Froome bedankte sich auf Twitter bei den behandelnden Ärzten und Krankenschwestern. Die Woche sei hart gewesen, aber man habe es ihm so angenehm wie möglich gemacht. „Dies ist nur der erste Schritt einer langen Genesung. Leider kann ich noch nicht nach Hause gehen, aber wenigstens habe ich nun die Möglichkeit, dass mich meine Kinder besuchen können“, schrieb Froome.