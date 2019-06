52-jähriger Mann nach Morddrohung gegen LH Doskozil in Haft

Nach der Morddrohung gegen den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist gegen den Verdächtigen die Untersuchungshaft verhängt worden. Das gab die Staatsanwaltschaft Eisenstadt am Freitagnachmittag gegenüber der APA bekannt. Bei dem 52-jährigen Steirer bestehe „Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr“. Das Motiv für die Morddrohung ist unterdessen weiter unklar.

Dazu könne man noch keine Angaben machen, die Ermittlungen laufen, betonte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Der 52-Jährige war am Mittwoch bei einem Cobra-Einsatz an seiner Wohnadresse in der Oststeiermark festgenommen worden, bestätigte die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag Medienberichte.

Am vergangenen Sonntag hatte laut Polizei ein zunächst unbekannter Mann bei einem Verwandten Doskozils angerufen und diesen, seine Familie sowie den Landeschef mit dem Umbringen bedroht, falls er die Polizei verständigen sollte. Dabei sollen auch Worte wie „I ram eam auf die Seitn“ gefallen sein, berichtete die Gratiszeitung „Heute“.

Der Landeshauptmann, selbst früher Polizeichef im Burgenland, habe den Vorfall umgehend gemeldet. Mittels Rufdatenerfassung wurde der 52-Jährige als Verdächtiger ausgeforscht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt nahmen ihn Cobra-Beamte Mittwochnachmittag fest.

Der Mann wurde in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht. Die Ermittlungen zum Motiv und zu den näheren Umständen des Vorfalls waren am Freitag noch im Gange, hieß es von der Polizei, die vorerst keine weiteren Details bekannt gab.

Für Doskozil sei die Angelegenheit „keine einfache Situation“ gewesen, er habe nach der Drohung sofort die Polizei verständigt, betonte ein Sprecher des Landeshauptmannes am Freitag gegenüber der APA. Doskozil habe sein Programm dennoch „normal weitergemacht“, er habe „höchstes Vertrauen“ in die Polizei. Im Endeffekt sei der Vorfall „Gott sei Dank glimpflich ausgegangen“. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt hat nach der Festnahme des Verdächtigen bereits Untersuchungshaft beantragt. Es herrsche „Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr“. Über den Antrag soll noch am Freitag entschieden werden.