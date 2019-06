Bernal bleibt bei Tour de Suisse in Gelb, Konrad Dritter

Radprofi Egan Bernal fährt bei der Tour de Suisse weiter im Gelben Trikot. Dem 22-jährigen Kolumbianer genügte am Samstag beim Einzelzeitfahren in Goms Rang elf, um die Gesamtführung mit 22 Sekunden Vorsprung vor dem australischen Zeitfahr-Weltmeister Rohan Dennis zu behaupten. Der Niederösterreicher Patrick Konrad geht als Gesamtdritter (+1:46 Min.) in die abschließende Königsetappe.

Bernal vom Team Ineos hielt sich im 19,2 km langen Einzelzeitfahren stärker als erwartet. Er verlor lediglich 19 Sekunden auf den Gesamt-Zweiten Dennis, der offensichtlich in den Tagen zuvor zu viele Kräfte gelassen hat. Dennis seinerseits büßte 19 Sekunden auf den Tagessieger, den Belgier Yves Lampaert, ein.

Konrads Rückstand hielt sich am Samstag mit 1:11 Minuten in Grenzen, damit darf der 27-jährige vom Team Bora-hansgrohe auf eine höchst gelungene Generalprobe für die Tour de France hoffen. Der Italiener Domenico Pozzovivo, am Freitag noch Gesamtvierter, benötigte über eine Minute länger als Konrad und hat in der Gesamtwertung bereits 2:56 Min. Rückstand.

Am Sonntag wartet zum Abschluss im Raum Goms freilich noch ein echter Härtetest mit mehr als 4.000 Höhenmetern über Furka-, Susten- und Grimselpass, drei Bergwertungen der höchsten Kategorie.