Kärntner von Baugerüst gestürzt und schwer verletzt

Ein 25 Jahre alter Kärntner ist am Mittwoch auf einer Baustelle in St. Georgen am Längsee (Bezirk St. Veit an der Glan) vier Meter von einem Gerüst gestürzt. Laut Polizei wurde er schwer am Bein verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er per Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt eingeliefert.