USA souverän ins Viertelfinale des Gold Cup aufgestiegen

Das Fußball-Nationalteam der USA hat die Gruppenphase im Gold Cup makellos absolviert. Der Titelverteidiger und Gastgeber der Kontinental-Meisterschaft von Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik (CONCACAF) feierte am Mittwoch in Kansas City zum Abschluss der Gruppe D einen 1:0 (0:0)-Sieg über Panama. Jozy Altidore (66.) erzielte per Fallrückzieher den einzigen Treffer der Partie.

Das Team von Trainer Gregg Berhalter qualifizierte sich mit drei Siegen in drei Spielen und einer Torbilanz von 11:0 als Gruppensieger für die K.o.-Runde. Im Viertelfinale treffen die US-Boys am Sonntag auf die Auswahl Curacaos. Panama, das sich als Gruppenzweiter ebenfalls für das Viertelfinale qualifizierte, bekommt es am Sonntag mit Jamaika zu tun.