Hunde-Duo in Oberösterreich attackierte Hund und Frauerl

Ein aggressives Hunde-Duo hat am 9. Juni den Vierbeiner einer 62-Jährigen aus dem Bezirk Eferding in Oberösterreich und sie selbst attackiert. Der Hund war danach tot, die Frau verletzt. Das berichtete die Landespolizeidirektion am Freitag in einer Presseaussendung.

Die 62-Jährige war am Abend mit ihrem Hund spazieren gegangen, als plötzlich zwei andere über ihn herfielen. Beim Versuch, ihren Liebling zu schützen, wurde sie ebenso gebissen. Der 21-jährige Besitzer der Angreifer fing sie ein. Er berichtete später, sie seien ihm entkommen.

Der Hund der Pensionistin wurde in einer Tierklinik zwei Mal operiert, konnte aber nicht mehr gerettet werden. Die Frau erlitt Bissverletzungen am linken Unterarm und der Hand sowie am linken Bein. Sie musste im Klinikum Wels operiert werden.

Die beiden aggressiven Hunde wurden von einem Tierarzt untersucht, dieser fand jedoch keine Abnormitäten. Vor dem Vorfall Anfang Juni hatten sich die beiden Hunde nie auffällig verhalten, hieß es in der Polizeimeldung.