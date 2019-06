Mann stürzte in Tirol in Bergbach und starb

Ein 49-jähriger Mann aus Axams ist Freitagnacht im Fotschertal im Gemeindegebiet von Sellrain (Bezirk Innsbruck-Land) in einen Bergbach gestürzt und offenbar ertrunken. Er war laut Polizei auf einer Forststraße auf der Beifahrerseite ausgestiegen, hatte den Abgrund zum Fotscherbach übersehen und stürzte in das Hochwasser führende Gerinne. Eine Stunde später wurde seine Leiche gefunden.

Der Mann war als Beifahrer gemeinsam mit einem ebenfalls aus Axams stammenden 34-jährigen Lenker auf der Forststraße im Fotschertal in Richtung Potsdamer Hütte unterwegs. Unmittelbar vor der Abzweigung Furgesalm hielt der 34-jährige Lenker vor einem Weidetor an, um das Gatter zu öffnen. Auch der 49-Jährige steig aus, verlor das Gleichgewicht und stürzte in den Fluss. Er wurde sofort von den Wassermassen unter Wasser gedrückt und mitgerissen.

Die Feuerwehr Sellrain, die Wasserrettung, die Berufsfeuerwehr Innsbruck und die Bergrettung Sellrain suchten den Mann. Gegen 23:50 Uhr konnte er etwa 200 m unterhalb der Unfallstelle aus dem Bach geborgen werden. Die Wiederbelebungsmaßnahmen verliefen negativ. Eine Obduktion wurde angeordnet.