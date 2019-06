Randalierer bei Polizeieinsatz in Wels durch Schuss verletzt

In Wels in Oberösterreich ist am Freitag gegen 22.00 Uhr ein 27-jähriger Mann bei einem Polizeieinsatz durch einen Schuss verletzt worden. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Der Mann hatte in einem Nachtlokal randaliert und sich gegenüber den Angestellten sehr aggressiv verhalten. Gegen den Mann war kurz zuvor Anzeige wegen des Verdachts eines räuberischen Diebstahls erstattet worden.

Als die Beamten vor dem Lokal eintrafen, ging der 27-Jährige sofort auf die Polizisten los. Die Beamten setzten Pfefferspray ein und gaben drei Schüsse in die Luft ab. Durch einen der Schüsse wurde der Verdächtige verletzt. Der genaue Hergang werde noch ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann befinde sich nicht in Lebensgefahr.