Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw in NÖ getötet

Ein 35-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagvormittag bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Gmünd ums Leben gekommen, berichtete die Polizei. Der Biker war auf der LB 30 im Ortsteil Kleinpertholz in Richtung Heidenreichstein unterwegs, als eine 58-jährige Frau mit ihrem Pkw aus einer Hauseinfahrt nach links in die Gegenrichtung einbog.

Das Motorrad stieß daraufhin mit dem Pkw zusammen. Der 35-Jährige stürzte und erlitt tödliche Verletzungen. Die Pkw-Lenkerin wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.