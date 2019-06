Paragleiter bei Unfall in Vorarlberg schwer verletzt

Ein 53-jähriger Paragleiter aus Deutschland hat sich am Samstag bei einem Unfall in Hohenems schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann hatte beim Landeanflug laut Augenzeugen seinen Schirm in 30 bis 60 Meter Höhe zu spät eingeklappt und konnte dadurch seinen „Dreh-Flug“ nicht mehr rechtzeitig abfangen, teilte die Vorarlberger Polizei mit.

Der 53-jährige prallte in der Folge relativ ungebremst auf den Boden der Landewiese. Der Deutsche wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.