75-Jähriger lag tot vor Friedhof in NÖ

Ein 75-jähriger Mann ist am späten Samstagabend in Seitenstetten nahe Amstetten tot aufgefunden worden. Nach Angaben der Landespolizeidirektion NÖ fand ein Passant den Toten auf einer Straße in der Nähe des Friedhofs. Laut Polizei dürfte der Mann aus einem Fenster gestürzt sein. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Sturzes laufen.