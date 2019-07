Titelverteidiger Djokovic sicher in zweiter Wimbledon-Runde

Titelverteidiger Novak Djokovic hat am Montag zum Auftakt der All England Tennis-Meisterschaften in Wimbledon sicher die zweite Runde erreicht. Der topgesetzte Serbe bezwang den Deutschen Philipp Kohlschreiber nach 2:02 Stunden mit 6:3,7:5,6:3. Der „Djoker“ trifft nun auf den US-Amerikaner Denis Kudla. Djokovic geht beim dritten Major des Jahres auf seinen insgesamt 16. Grand-Slam-Titel los.

Ebenfalls mühelos in der Runde der letzten 64 des mit umgerechnet insgesamt 42,47 Mio. Euro dotierten Events stehen der als Nummer 4 gesetzte Südafrikaner Kevin Anderson und der dreifache Major-Sieger Stan Wawrinka (SUI-22). Anderson besiegte den Franzosen Pierre-Hugues Herbert 6:3,6:4,6:2, Wawrinka ließ dem Belgier Ruben Bemelmans nur sieben Games.

Zum Auftakt des Tennis-Grand-Slam-Turniers von Wimbledon sind am Montag bei den Herren die zwei hinter Dominic Thiem gereihten Top-Ten-Spieler ausgeschieden. Der als Nummer fünf eingestufte Deutsche Alexander Zverev unterlag dem Tschechen Jiri Vesely 6:4,3:6,2:6,5:7 und wenig später der siebentgereihte Grieche Stefanos Tsitsipas dem Italiener Thomas Fabbiano 4:6,6:3,4:6,7:6(8),3:6.

Damit hat Thiem früh im Turnier seine Weltranglistenplatzierung in den Top vier auch in zwei Wochen so gut wie sicher. Theoretisch könnten ihn nur noch der Japaner Kei Nishikori, der Russe Karen Chatschanow und der Italiener Fabio Fognini abfangen, jeder aus dem Trio müsste dafür bei einem frühen Thiem-Aus aber sehr weit kommen bzw. sogar den Titel holen.

Auch die Weltranglistenzweite Naomi Osaka erwischte es gleich in Runde eins des Grand-Slam-Turniers. Die 21-jährige Japanerin unterlag der Kasachin Julia Putinzewa in 1:35 Stunden 6:7(4),2:6 und droht damit, im Ranking bis auf Rang fünf zurückzufallen. Osaka hatte die jüngsten US und Australian Open gewonnen, schied bei den French Open aber schon in Runde drei aus.

Bei den Damen musste sich zudem überraschend die als Nummer 10 gesetzte Aryna Sabalenka schon verabschieden. Die weißrussische Wimbledon-Halbfinalistin 2017 unterlag der Slowakin Magdalena Rybarikova mit 2:6,4:6. Dafür setzten sich die Nummern 3 und 7 des Damen-Events, Karolina Pliskova (CZE) und Simona Halep (ROU), jeweils in zwei Sätzen gegen Zhu Lin (CHN) bzw. Alexandra Sasnowitsch (BLR), durch.