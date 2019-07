Mane schoss Senegal ins Afrika-Cup-Achtelfinale

Liverpool-Star Sadio Mane hat den Senegal ins Achtelfinale des Fußball-Afrika-Cups geschossen. Der 27-Jährige vergab beim 3:0 gegen Kenia am Montagabend in Kairo zunächst einen Elfmeter (28.), traf danach aber zum 2:0 (72.) und per Elfer zum 3:0 (78.). Ismaila Sarr (63.) hatte die Senegalesen nach einer torlosen ersten Spielhälfte zuvor in Führung gebracht.

Bereits in der ersten K.o.-Runde stand Algerien. Die Nordafrikaner holten mit einem 3:0 gegen Tansania den dritten Sieg im dritten Turnierauftritt und damit auch Platz eins in der Tabelle.

Die Elfenbeinküste war zuvor ebenfalls ins Achtelfinale vorgestoßen. Die „Elefanten“ buchten das Ticket für die K.o.-Phase durch ein 4:1 gegen Namibia. Als Sieger der Gruppe D setzte sich Marokko nach einem 1:0 gegen Südafrika durch. Max-Alain Gradel (39.), Serey Die (58.), Wilfried Zaha (84.) und Maxwel Cornet (89.) trafen für die Elfenbeinküste. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer in Kairo hatte Joslyn Kamatuka (71.) erzielt. Für die Marokkaner war Kapitän Mbark Boussoufa erst in der 90. Minute nach einem Freistoß entscheidend zur Stelle.