Südtirolerin starb bei Alpinunfall in den Hohen Tauern

Bei einem Alpinunfall in den Hohen Tauern ist am Samstag eine 55-jährige Frau aus Südtirol tödlich verunglückt. Das teilte die Polizei Kärnten am Sonntag in der Früh mit.

Am Samstag hatte demnach eine neunköpfige Alpenvereinsgruppe aus Südtirol eine Wanderung in der Schobergruppe, Hohe Tauern, unternommen. Die Gruppe bestieg unter anderem über einen markierten Steig den Hohen Pertschitzkopf (3.125 Meter). Um 16.20 Uhr befand sich die Gruppe auf dem markierten Steig auf ca. 3.050 Meter im Abstieg. Die Letzte der Gruppe, die 55-jährige Frau aus Südtirol, stolperte, rutschte aus und stürzte kopfüber in schroffes Gelände. Nach etwa 100 Höhenmetern kam sie in einem Geröllkar zu liegen. Sie erlitt durch den Sturz tödliche Verletzungen.