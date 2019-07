Däne Bäkkegard gewann Ironman Austria überlegen

Der Däne Daniel Bäkkegard hat am Sonntag den Ironman Austria in Klagenfurt überlegen gewonnen. Der 23-Jährige siegte nach 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren auf neuer Strecke und 42 km Laufen in 8:14:26 Stunden. Bäkkegard gewann über elf Minuten vor dem Belgier Stenn Goetstouwers (8:25:53) und dem Slowenen David Plese (8:25:59). Bester Österreicher wurde Paul Ruttmann in 8:36:06 als Sechster.

Vorjahressieger Michael Weiss aus Niederösterreich war verletzungsbedingt nicht am Start. Bei den Damen hat sich Topfavoritin Daniela Ryf in überlegener Manier den Sieg beim Ironman Austria gesichert. Die Weltmeisterin aus der Schweiz gewann am Sonntag in 8:52:20 Stunden über 26 Minuten vor der Vorarlbergerin Bianca Steurer.