Wiener Soldatin starb bei Bergtour in der Schweiz

Eine 25 Jahre alte Soldatin ist bei einem Bergunfall am Sonntag in der Schweiz tödlich verunglückt. Sie befand sich für eine Ausbildung in der Schweiz und unternahm am Wochenende mit Kameraden eine private Bergtour im Kanton St. Gallen. Dabei verunglückte die Wienerin tödlich, berichtete das Bundesheer am Montag. Nähere Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.